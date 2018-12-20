Прокуратура РП заставляет переводчика поведать о разговорах Туска с Путиным

Варшава, , 10:39 — REGNUM Прокуратура Польши вызвала для дачи показаний Магду Фитас-Дукачевскую, переводчика польских президентов и премьер-министров. Как сообщает Gazeta Wyborcza, от нее требуют раскрыть содержание секретных переговоров между главами правительств Польши и России Дональда Туска и Владимира Путина.

Фитас-Дукаческую вызвали в рамках расследования «дипломатического предательства» Туска. Оно было начато в марте 2017 года по инициативе тогдашнего главы министерства национальной обороны Польши Антония Мачевича, который обвинил экс-премьера в том, что тот «действовал в ущерб государству и поставил под угрозу интересы граждан, в том числе семей жертв смоленской катастрофы». Лицу, который «действует в ущерб Республике Польша в отношениях с правительством иностранного государства или иностранной организацией», может грозить до десяти лет тюрьмы.

Туск дал свои показания в прошлом году. Фитас-Дукачевская является женой генерала Марека Дукачевского. По ее словам, после 1989 года она присутствовала на совещаниях на высшем уровне всех польских премьер-министров и президентов, в том числе Леха Качиньского. 10 апреля 2010 года она полетела с Туском в Смоленск на переговоры с Путиным. Переводчик так и не раскрыла, о чем был разговор. По ее словам, «этика профессии переводчика не позволяет мне рассказывать о том, что происходит во время разговоров, которые я перевожу».

Она заявила, что перед началом допроса нынешний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий должен освободить ее от необходимости соблюдать режим неразглашения государственной тайны. Хотя у нее все равно остаются «огромные сомнения» в желательности давать показания. Как отметила переводчик, такого рода прецедентов в мире еще не было. Она также не исключает, что «ей придется отказаться» от показаний, поскольку «лучше понести последствия, чем нарушить этику нашей профессии».

Фитас-Дукаческая попросила уполномоченного по правам человека контролировать дело, а также обратилась в польскую и международную ассоциации переводчиков конференции. Ее полномочным представителем является бывший депутат Союза левых демократических сил Рышард Калиш.

Напомним, что в июле сего года комитет палаты представителей США по разведке проголосовал против предложения вызвать на допрос Марину Гросс, переводчика президента США Дональда Трампа, чтобы узнать, о чем американский лидер беседовал с Путиным в режиме тем-а-тет. 11 республиканцев в составе этого комитета выступили против шести демократов, поддержавших предложение депутата Адама Шиффа.