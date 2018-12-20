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КНДР не откажется от ядерного оружия в одностороннем порядке — Пхеньян

Политика

Переговоры зашли в тупик

Пхеньян, 20 декабря 2018, 09:40 — REGNUM  Власти Северной Кореи заявили, что никогда не откажутся от ядерного оружия в одностороннем порядке, сообщает 20 декабря Associated Press.

Для денуклеаризации Корейского полуострова Соединенные Штаты, по мысли Пхеньяна, должны первыми отказаться от ядерного оружия.

Подобное заявление ставит в тупик дальнейшие переговоры.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидеры двух государств дважды встречались друг с другом.

Итогом саммита между лидерами США и Северной Кореи стала договоренность о денуклеаризации Корейского полуострова, однако не были выработаны детали данного соглашения, поэтому оно осталось формальностью.

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США и КНДР
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