Пексов рассказал о неприятных для Путина вопросах на пресс-конференции

Москва, , 08:37 — REGNUM При общении с журналистами президент РФ Владимир Путин не любит отвечать на повторяющиеся по несколько раз вопросы. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По словам официального представителя Кремля, ситуации, когда журналисты повторно задают один и тот же вопрос, даже если глава государства дал на него исчерпывающий ответ, не редкость.

«Он не любит отвечать на вопросы, о которых он уже говорил», ― сказал Песков, добавив, что при этом у главы государства всегда находится достаточно терпения, чтобы ещё раз изложить свою позицию.

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Пресс-секретарь добавил, что у Путина нет нелюбимых или надоевших тем, а поэтому он готов отвечать на задаваемые вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени состоится ежегодная большая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитованы свыше 1,6 тыс. журналистов. Это больше, чем в 2017 году.

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