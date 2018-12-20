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Председатель думы Екатеринбурга объяснил повышение зарплат чиновникам

Политика

Зарплаты вырастут в пределах ежегодной индексации, уточнил спикер

Председатель думы Екатеринбурга объяснил повышение зарплат чиновникам
Оноре Домье. Чиновники. 1834

Екатеринбург, 20 декабря 2018, 08:21 — REGNUM  Зарплаты муниципальных служащих Екатеринбурга вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил журналистам председатель городской думы Игорь Володин.

Он напомнил, что эта индексация проводится ежегодно для всех муниципальных и государственных служащих страны. По его словам, 20 декабря вопрос о повышении зарплат будет рассмотрен 20 декабря на заседании профильной комиссии гордумы по бюджету и экономической политике.

Городская дума может принять решение уже 25 декабря, на своём очередном заседании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря гордума приняла решения о повышении зарплаты главы Екатеринбурга и о стимулирующих выплатах для муниципальных служащих. Однако это решение раскритиковали в федеральном руководстве «Единой России» и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. После этого депутаты решили отменить эти постановления.

Ранее по теме: Чиновникам Екатеринбурга всё же повысят зарплаты

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Зарплаты чиновников местного самоуправления
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