Якутяне спросили бы у Путина об особых условиях для ДФО

Якутск, , 07:13 — REGNUM Самые актуальные вопросы для жителей республики к президенту — будут ли особые условия для населения дальневосточных регионов — в том числе в рамках пенсионной реформы и льгот для предпринимателей. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госсобрания региона Гаврил Парахин, комментируя предстоящую пресс-конференцию президента.

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Он также ожидает, чтона пресс-конференции Владимира Путина из Якутии непременно спросят о планах строительства моста через реку Лена.

«Спросят по льготам для ДФО в целом. Какие дополнительные инструменты, кроме гектара и налоговых послаблений для крупных компаний, стоит ждать дальневосточникам? Когда в приоритете на Дальнем востоке будут обычные предприниматели? Действительно ли республика получит 60 млрд рублей на расселение из ветхого жилья? Подержат ли на федеральном уровне стратегию развития Якутии до 2032 года? Вопросов много», — отметил Гаврил Парахин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент России Владимир Путин будет отвечать на вопросы представителей СМИ. Большая пресс-конференция начнётся в 12.00 по московскому времени.