Эксперты не нашли следов убийства информатора по делу Магнитского

Лондон, , 03:41 — REGNUM В Великобритании коронеры, привлеченные к расследованию причин смерти Александра Перепиличного, которого называли информатором по делу Магнитского, не нашли следов насильственной смерти, сообщает BBC.

Эксперты заявили, что не обнаружили никаких доказательств насильственной смерти Перепиличного. По их сведениям, он умер, по всей вероятности, от естественных причин, в частности — от синдрома внезапной аритмической смерти.

Напомним, Перепиличный, проходивший свидетелем по делу Магнитского, 10 ноября 2012 года был найден мертвым у своего особняка в британском Вейбридже.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года британская газета The Daily Telegraph заявила, что в первые дни расследования причин смерти Перепиличного полицейские держали в неведении высшее руководство, чтобы скрыть якобы политическую составляющую в его смерти.

Представители посольства России в Лондоне в ответ заявили, что Лондон занимается не расследованием причин смерти российского гражданина, а сознательной политизацией этого дела.

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