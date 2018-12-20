Песков рассказал о полях сражений информационной войны

Москва, , 03:07 — REGNUM Информационная война по всему миру идет на нескольких фронтах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает телеканал «Россия 24».

«Безусловно, война, — сказал Песков. — Причем это война, которая, скажем так здесь несколько полей сражений».

В качестве примера представитель Кремля привел внутриполитическую войну в США — между массмедиа и главой государства. Во Франции, указал Песков, власти воюют с RT.

Он пояснил, что об информационной войне свидетельствует тот факт, что идет демонизация, в частности, потоки лжи выливаются на Россию.

«Это разве не война? Это война», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на очередной вопрос западного журналиста о «вмешательстве России» в американские выборы рассмеялся.

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