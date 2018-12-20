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Песков: Граждане не теряют интерес к Путину

Политика

Людей волнуют проблемы и в целом жизнь внутри страны, которая «так или иначе связана с президентом»

Москва, 20 декабря 2018, 01:59 — REGNUM  Интерес соотечественников к президенту РФ Владимиру Путину с годами растет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Отвечая на вопрос о большом интересе к предстоящей 20 декабря пресс-конференции главы государства, Песков заявил:

«Путин — это президент, к которому интерес с годами не теряется, а только возрастает».

Кроме того, отметил Песков, интерес вызван сложившейся обстановкой на международной арене и ролью России в геополитике. Людей также волнуют проблемы и в целом жизнь внутри страны, которая «так или иначе связана с президентом».

Напомним, ежегодная пресс-конференция Путина состоится 20 декабря. В этом году на нее аккредитовалось рекордное число представителей СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Песков назвал основные темы предстоящего мероприятия. Глава государства будет говорить с журналистами о политике, экономике, на социальные темы.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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