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СМИ: Дипломаты США будут вывезены из Сирии в течение 24 часов

Политика

Американские военные избавят Сирию от своего присутствия гораздо медленнее, за 60 или 100 дней

СМИ: Дипломаты США будут вывезены из Сирии в течение 24 часов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Орел

Вашингтон, 19 декабря 2018, 20:20 — REGNUM  Госдеп США планирует эвакуировать всех своих сотрудников из Сирии страны в течение 24 часов, сообщает 19 декабря агентство Reuters.

Кроме того, агентство утверждает, что все военные контингенты США покинут территорию Сирии за 60−100 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и о решении вывести американские войска из Сирии, так как «эта кампания переходит на следующий этап».

Что это за «следующий этап», Трамп объяснять не стал.

Напомним, военные контингенты США находятся на территории Сирии абсолютно незаконно, без мандата ООН и без разрешения правительства Сирийской Арабской Республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом подтвердил вывод американских войск из Сирии

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Участие США в войне в Сирии
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