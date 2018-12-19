Среда, 19 Декабря 2018 года
21:04:47 МСК

В афганской провинции Сари-Пуль уничтожено 10 боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Национальными силами безопасности Афганистана

В афганской провинции Сари-Пуль уничтожено 10 боевиков
Афганистан

Сари-Пуль, Афганистан, 19 декабря 2018, 20:28 — REGNUM  Начальник полиции провинции Сари-Пуль (столица провинции — г. Сари-Пуль) полковник Абдул Кайум заявил, что на территории региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере десять боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уездов Панджшер и Конджак провинции Сари-Пуль.

В ходе операции Национальных сил безопасности и обороны Афганистана не менее 15 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения различной степени тяжести.

По словам начальника полиции провинции Сари-Пуль, в результате операции несколько деревень в регионе были зачищены от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сейчас ведутся работы, направленные на обеспечение безопасности освобожденных деревень.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить