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Талибы* прокомментировали переговоры с США по Афганистану

Политика

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Талибы* прокомментировали переговоры с США по Афганистану
Иван Шилов © ИА REGNUM
Исламисты (2)

Кабул, 19 декабря 2018, 17:57 — REGNUM  Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прокомментировало прошедшие переговоры по Афганистану с США, завершившиеся в ОАЭ, 19 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению боевиков, на переговорах обсуждались возможность вывода войск НАТО из Афганистана, освобождения заключенных и прекращение нападений на гражданских лиц проправительственными силами.

Представитель США на переговорах Залмай Халилзад в своем заявлении в Twitter не касался конкретных вопросов, однако назвал прошедшие обсуждения «продуктивными».

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США проигрывают Афганистан
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