Талибы* прокомментировали переговоры с США по Афганистану

Кабул, , 17:57 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прокомментировало прошедшие переговоры по Афганистану с США, завершившиеся в ОАЭ, 19 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению боевиков, на переговорах обсуждались возможность вывода войск НАТО из Афганистана, освобождения заключенных и прекращение нападений на гражданских лиц проправительственными силами.

Представитель США на переговорах Залмай Халилзад в своем заявлении в Twitter не касался конкретных вопросов, однако назвал прошедшие обсуждения «продуктивными».

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