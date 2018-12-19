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Рейтинг президента Чили Себастьяна Пиньеры побил антирекорд

Политика

По данным чилийского социологического центра КАДЕМ, работой действующего президента Чили Себастьяна Пиньеры недовольно рекордное количество избирателей — 47%

Рейтинг президента Чили Себастьяна Пиньеры побил антирекорд
Иллюстрация: Gob.cl
Себастьян Пиньера

Сантьяго, 19 декабря 2018, 17:42 — REGNUM  Год назад во втором туре президентских выборов Себастьян Пиньера был избран президентом Чили. Пиньера придерживается правых взглядов, ранее занимался предпринимательской деятельностью. Уже занимавший пост президента в 2010—2014 гг., 17 декабря 2017 г. он набрал 54,58% голосов, при избирательной явке 49%.

Как сообщило венесуэльское агентство «Телесур» со ссылкой на данные социологического опроса, опубликованного чилийским агентством КАДЕМ (CADEM), уровень недовольства работой президента среди населения Чили достиг 47%. Это самый низкий уровень поддержки действующего президента среди населения с момента его очередного прихода к власти в марте 2018 г. Отмечается, что одновременно с ростом противников политики Пиньеры, сокращается процент избирателей, одобряющих действия президента. Сейчас он составляет 38%, в то время как в начале президентского срока Пиньеры был равен 51%.

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Зарубежная хроника
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