Рейтинг президента Чили Себастьяна Пиньеры побил антирекорд

Сантьяго, , 17:42 — REGNUM Год назад во втором туре президентских выборов Себастьян Пиньера был избран президентом Чили. Пиньера придерживается правых взглядов, ранее занимался предпринимательской деятельностью. Уже занимавший пост президента в 2010—2014 гг., 17 декабря 2017 г. он набрал 54,58% голосов, при избирательной явке 49%.

Как сообщило венесуэльское агентство «Телесур» со ссылкой на данные социологического опроса, опубликованного чилийским агентством КАДЕМ (CADEM), уровень недовольства работой президента среди населения Чили достиг 47%. Это самый низкий уровень поддержки действующего президента среди населения с момента его очередного прихода к власти в марте 2018 г. Отмечается, что одновременно с ростом противников политики Пиньеры, сокращается процент избирателей, одобряющих действия президента. Сейчас он составляет 38%, в то время как в начале президентского срока Пиньеры был равен 51%.