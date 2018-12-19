Черногория укрепляет армию в кредит, перевыполняя план НАТО

Подгорица, , 16:01 — REGNUM Министерство обороны Черногории в 2019 году намерено взять кредит на приобретение 67 бронемашин, следует из утверждённого бюджета оборонного ведомства на предстоящий год.

Всего власти республики планируют потратить на военную сферу в 2019 году 56,5 млн евро, что на 8,5 млн больше, чем годом ранее. В результате военный бюджет страны составит 2,98% ВВП, что выше требуемых по стандартам НАТО 2%, которые до сих пор не достигнуты большинством членов альянса, включая таких его старожилов, как Германия и Франция.

Согласно принятому документу, Черногория потратит 5 млн евро на оснащение армии по стандартам НАТО в соответствие с программой партнерства с альянсом. 680 тысяч евро будет затрачено на аренду помещений в штаб-квартире, национальных миссиях и командовании НАТО, 20 тысяч евро будет выделено в Совет НАТО.

Кроме этого, свыше 4 млн евро будет потрачено на международное сотрудничество в военной сфере, включая участие военнослужащих армии Черногории в миссиях Североатлантического альянса в Афганистане, Сомали, Мали и Западной Сахаре.

Средства пойдут и на участие черногорских военных в международных силах под руководством НАТО в Косово (KFOR). В октябре текущего года Черногория стала второй после Хорватии бывшей югославской республикой, присоединившейся к этой миссии. На данный шаг Подгорица пошла несмотря на заявления официального Белграда о том, что отправка черногорских военных в Косово не будет способствовать стабилизации обстановки в регионе и не скажется положительно на двусторонних отношениях Сербии и Черногории.