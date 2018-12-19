На Среднем Урале предложили уменьшить влияние глав общественных палат

Екатеринбург, , 16:05 — REGNUM Руководители муниципальных общественных палат и общественных советов не должны влиять на принятие решений в консультативных органах. Об этом заявил глава комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления свердловского Законодательного собрания Михаил Ершов корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Ершова, главы консультативных органов не должны управлять объединениями и влиять на принимаемые решения.

«Он может участвовать, слушать, принимать что-то. Но пусть объединение будет самостоятельным!» — считает парламентарий

Для законодательного закрепления этой нормы можно внести изменения в областной закон об общественном контроле, уточнил депутат.

Парламентарий также напомнил, что федеральным законодательством допускается создание общественных советов при структурных подразделениях муниципалитетов (например, при управлениях образования населенного пункта). Данное изменение тоже стоит зафиксировать в региональном законе, полагает Ершов.

Ранее пятый состав Общественной палаты Екатеринбурга был избран в январе 2018 года. В консультативный орган вошли 33 человека. А четвертый состав свердловской Общественной палаты сформировали в июле 2018 года. Палаты могут направлять рекомендации в другие органы власти, но не имеют права законодательной инициативы.