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Премьер-министр Франции: пособие на оплату энергоресурсов не увеличат

Политика

Увеличения пособия на оплату потреблённых энергоресурсов не будет

Париж, 19 декабря 2018, 13:34 — REGNUM  Правительство Франции намерено отказаться от некоторых мер, объявленных премьер-министром страны Эдуардом Филиппом в начале акций протеста движения «желтых жилетов», на том основании, что некоторые из них больше не нужны из-за отмены роста налога на топливо, сообщает Le Figaro.

Известно, что исполнительная власть во Франции, в частности, намерена отказаться от увеличения пособия на оплату потреблённых энергоресурсов. Ранее на эту меру правительство собиралось выделить два миллиона евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции парламент страны из-за массовых протестов движения «желтые жилеты» ввел мораторий на повышение налогов на топливо.

Читайте ранее в этом сюжете: Налог на топливо во Франции «заморожен» на год

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Политическая жизнь Франции
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