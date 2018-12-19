Премьер-министр Франции: пособие на оплату энергоресурсов не увеличат

Париж, , 13:34 — REGNUM Правительство Франции намерено отказаться от некоторых мер, объявленных премьер-министром страны Эдуардом Филиппом в начале акций протеста движения «желтых жилетов», на том основании, что некоторые из них больше не нужны из-за отмены роста налога на топливо, сообщает Le Figaro.

Известно, что исполнительная власть во Франции, в частности, намерена отказаться от увеличения пособия на оплату потреблённых энергоресурсов. Ранее на эту меру правительство собиралось выделить два миллиона евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции парламент страны из-за массовых протестов движения «желтые жилеты» ввел мораторий на повышение налогов на топливо.

Читайте ранее в этом сюжете: Налог на топливо во Франции «заморожен» на год