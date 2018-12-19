Якутия – лидер в отстаивании прав и интересов коренного населения Севера

Якутск, , 12:05 — REGNUM В Госсобрании Якутии намерены уделять много внимания участию в разработке федеральных законов, защищающих интересы представителей коренных малочисленных народов Севера. Планы региона по вопросам отстаивания прав и интересов КМНС обсудили на ассамблее депутаты Ил Тумэн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского органа законодательной власти.

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Ассамблея проходила в Якутии 17−18 декабря, в ней участвовали представители коренных малочисленных народов Севера в Госсобрании Якутии. По мнению председателя, руководителя комитета Ил Тумэн, отстаивающего интересы малочисленных народов, Елены Голомарёвой, это мероприятие должно стать действенным инструментом при принятии решений и практической реализации государственной политики по вопросам, затрагивающим права и интересы КМНС.

Выступая на первом заседании ассамблеи депутатов, Елена Голомарёва отметила, что этот совещательный орган должен стать площадкой для сотрудничества представительных органов местного самоуправления, обучения молодых кадров и, самое главное, получения опыта законотворческой и нормотворческой работы.

Председатель комитета по вопросам КМНС также подчеркнула, что ассамблея действует на общественных началах и осуществляет взаимодействие с республиканскими органами власти, государственными органами, органами местного самоуправления, малочисленными народами, их общественными объединениями и организациями. Среди её задач — подготовка предложений по совершенствованию государственного регулирования в области обеспечения социально-экономического и этнокультурного развития малочисленных народов и механизмов обеспечения защиты их прав и законных интересов.

«Важными направлениями работы должны стать предварительное рассмотрение проектов республиканских законов в сфере защиты прав и законных интересов малочисленных народов, вносимых на рассмотрение Госсобрания, а также участие в их разработке, обсуждении, подготовке проектов федеральных законов, касающихся прав и законных интересов малочисленных народов, разрабатываемых в качестве законодательной инициативы Ил Тумэна для внесения в Госдуму РФ», — сообщила Елена Голомарёва.

По ее словам, аналогичная ассамблея коренных малочисленных народов — депутатов представительных органов с 19 995 года действует в Ханты-Мансийском автономном. Якутская ассамблея формируется на более широкой основе, и состоит не только из народных депутатов республики, но и депутатов представительных органов муниципальных образований, представляющих интересы малочисленных народов.

«В настоящее время Якутия характеризуется как субъект федерации с прогрессивной, целенаправленной национальной политикой. Республика является признанным лидером в отстаивании прав и интересов коренного населения Севера, в аргументированной постановке и практическом решении целого ряда проблем социально-экономического и культурного развития малочисленных народов, в установлении партнерских отношений с государственными и общественными организациями всех уровней в данной сфере», — пояснила Елена Голомарёва.

По её словам, на территории Якутии проживают представители пяти коренных малочисленных народов: эвенков, эвенов, долган, юкагиров, чукчей. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, их общая численность составляет 39 тысяч 936 человек (4,16% населения республики). Депутат уверена, что статус «национальный» для поселений компактного проживания коренных малочисленных народов Севера должен обеспечить решение вопросов сохранения самобытности этносов на глубинном уровне.

«В настоящее время в республике идёт процесс активного промышленного освоения территории. Многие месторождения полезных ископаемых, энергетического сырья в той или иной мере затрагивают территории традиционного природопользования. Для защиты интересов и прав, сохранения исконной среды обитания коренных малочисленных народов формируются и законодательно закрепляются территории, где ограничена хозяйственная деятельность. Важные инструменты обеспечения устойчивого развития данных территорий — этнологическая экспертиза инвестиционных проектов и механизм компенсаций причиненного ущерба», — сообщила председатель Ассамблеи.

Елена Голомарёва обратила особое внимание на то, что с момента принятия в 2006 году закона «О территориях КМНС Якутии», в республике было создано 64 территории традиционного природопользования местного значения, которые зарегистрированы и внесены в государственный кадастр недвижимости. Теперь органам местного самоуправления предстоит организовать работу по зонированию созданных территорий и внести соответствующие изменения в положения, а также обеспечить организационно-разъяснительной работы.

«Одним из методов принятия важнейших решений, затрагивающих права коренных малочисленных народов, является проведение этнологической экспертизы. В ноябре 2018 года в кодекс Якутии об административных правонарушениях внесены изменения, обязывающие юридические и физические лица, ведущие свою деятельность в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, проводить этнологическую экспертизу. Кроме того, в настоящее время в Федеральном агентстве по делам национальностей ведётся работа над законопроектом об этнологической экспертизе. Разработчики законопроекта опираются на опыт Якутии», — заверила председатель комитета Ил Тумэн по правам КМНС.

Елена Голомарёва также отметила, что новая редакция КоАП Якутии содействует налаживанию взаимоотношений между хозяйствующими субъектами и представителями коренных малочисленных народов на территориях традиционного природопользования и традиционной хозяйственной деятельности, а также минимизирует наносимый ущерб среде их проживания. Всего за период его применения по восьми этнологическим экспертизам были даны положительные заключения. Однако федеральное агентство по делам национальностей заключило, что в ходе применения этнологической экспертизы в Якутии обнаружились проблемы: региональный характер такой процедуры позволяет недропользователям обходить республиканское законодательство под предлогом того, что лицензии на разработку месторождений выдаются на федеральном уровне. Именно поэтому важно появление федерального правового механизма, подчеркнула Елена Голомарёва.

Она констатировала, что обязательность проведения этнологической экспертизы — очередной шаг к диалогу по сохранению природы и культуры народов Севера: «Важно сохранить нашу природу, ведь экосистема Арктики в высшей степени чувствительна к антропогенному воздействию и очень медленно восстанавливается, а традиционное хозяйствование коренных малочисленных народов Севера напрямую взаимосвязано с природой».

Как отметила депутат, ассамблее предстоит предпринять определенные усилия по конкретизации действующего федерального и республиканского законодательства или преодолению в нем пробелов в целях повышения эффективности реализации коренными народами своих прав, в том числе в сфере природопользования.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Якутии на 2019 год намерены заложить средства на строительство социально-значимых объектов в каждом из 13-ти районов республики, где проживают коренные малочисленные народы. О том, что вопросы возведения таких зданий решаются, заявила председатель постоянного комитета Госсобрания республики по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарёва