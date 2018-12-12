Депутаты Якутии отстаивают права КМНС

Якутск, , 10:11 — REGNUM В бюджете Якутии на 2019 год намерены заложить средства на строительство социально-значимых объектов в каждом из 13-ти районов республики, где проживают коренные малочисленные народы. О том, что вопросы возведения таких зданий решаются, заявила председатель постоянного комитета Госсобрания республики по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарёва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ил Тумэн.

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Эта и другие темы обсуждались в День Конституции РФ 12 декабря на заседании координационного совета ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии. Ещё одной темой мероприятия стала подготовка к 30-летнему юбилею ассоциации.

«За эти годы ассоциация стала дискуссионной площадкой, где мы поднимаем вопросы развития не только народов, но и северных территорий Арктической зоны России. В настоящее время обсуждается проект госбюджета республики на 2019 год. По всем 13 арктическим и южным улусам, где проживают коренные малочисленные народы, решаются вопросы строительства социально-значимых объектов», — отметила Елена Голомарёва.

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17−18 декабря 2018 года депутаты-представители КМНС в республике намерены собраться на заседании тематической ассамблеи. На этом мероприятии, как ожидается, будет уделено вопросам социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера республики.

«Каждый район, в котором проживают коренные малочисленные народы, направит по два представителя. Ассамблея является постоянно действующим совещательным органом при Госсобрании (Ил Тумэн). Она действует на общественных началах и осуществляет взаимодействие с органами госвласти, госорганами Республики Саха (Якутия), органами местного самоуправления, малочисленными народами, их общественными объединениями и организациями по опыту Ханты-Мансийского округа. Ассамблея формируется из числа народных депутатов Якутии и депутатов представительных органов муниципальных образований, представляющих интересы малочисленных народов. Отрадно, что сегодня мы имеем активных, уважаемых за пределами республики депутатов поселений и районов, наших сородичей — их 225 человек. Мы благодарны администрациям улусов и жителям, которые доверили мандаты депутатам — представителям коренных малочисленных народов Севера», — подчеркнула Елена Голомарёва.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года представители коренных малочисленных народов Севера в Якутии жалуются на беспредел, который допускают по отношению к ним представители органов власти и инспекторы особо охраняемой природной территории. Члены родовой общины эвенов «Болгит» уверяют, что к ним были применены незаконные действия, повода для которых они не давали.

В министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии задержанных тогда представителей КМНС назвали нарушителями природоохранного законодательства и сообщили, что эвены, оказывая сопротивление действиям инспекторов, нанесли ущерб госимуществу (повредили лодку). Представителей общины работники госструктуры якобы остановили для проверки документов, и в минэкологии их действия называют обоснованными. Но представители КМНС утверждают, что были вынуждены защищаться от инспекторов, без предъявления документов начавших таранить их лодку.