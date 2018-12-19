Госдума закрепила в законе статус уполномоченного по правам ребенка

Москва, , 11:31 — REGNUM Госдума приняла пакет законов, направленных на создание в России института уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Определяются особенности правового положения, основные задачи, полномочия омбудсмена, требования, порядок рассмотрения обращений, а также основы правового статуса уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

Уполномоченный сможет обращаться с заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов госвласти или местного самоуправления, их должностных лиц в защиту прав и законных интересов детей; участвовать по собственной инициативе в судебном разбирательстве по гражданским делам для дачи заключения в целях защиты прав и законных интересов детей; проводить проверку информации, изложенной в обращениях, либо иной информации по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей или непринятия органами исполнительной власти либо органами местного самоуправления, образовательными, медицинскими и социальными организациями и должностными лицами мер по обеспечению и защите прав и законных интересов детей.

Предусматривается возможность обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих в защиту прав и законных интересов детей;

Законом субъекта РФ может учреждаться должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ и определяется его правовое положение, основные задачи и полномочия.

Уполномоченный осуществляет координацию деятельности уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

Уполномоченный подотчетен президенту РФ и по окончании календарного года направляет ему доклад о результатах своей деятельности, содержащий, в том числе оценку соблюдения прав и законных интересов детей в РФ, а также предложения о совершенствовании их правового положения.

Защита детей — один из приоритетов Госдумы, подчеркнул спикер нижней палат парламента Вячеслав Володин.

«Нам важно, чтобы работа уполномоченных была системной как на федеральном, так и на региональном уровнях. Уполномоченные должны поднять на новый уровень работу по защите детей, гарантировать соблюдение их прав, способствовать усилению мер по обеспечению их безопасности», — отметил он ранее.