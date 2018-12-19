В Индонезии появилось подразделение для сдерживания приграничных угроз

Джакарта, , 11:30 — REGNUM Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тжахжанто открыл учреждение объединенного военного подразделения в округе Натуна, расположенном в регионе Южно-Китайского моря, сообщает Antaranews.

Военное подразделение было открыто из-за стратегического расположения группы островов, входящих в округ Натуна. Эти острова граничат с акваторией Южно-Китайского моря, где ряд государств, таких как Китай, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и Бруней выдвигают взаимные претензии.

Из столицы Индонезии до этого места можно добраться за два часа на реактивном самолете.

«Открытие военного подразделения — это шаг к завершению, одной из программ среднесрочного стратегического планирования для наращивания вооруженных сил Индонезии, которые, как ожидается, смогут сыграть сдерживающую роль, особенно, учитывая приграничные угрозы», — заявил Хади Тжахжанто.

Сообщается также, что, хотя Индонезия не выдвигает территориальные претензии в регионе Южно-Китайского моря, морские границы страны «вступают в контакт» с другими странами.

Кроме того, группа островов Натуна богаты природными ресурсами, которые также нуждаются в защите.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году ВВС Индонезии провели крупные военные учения в районе архипелага Натуна. Тогда в военных учениях участвовало более 2 тыс. индонезийских военнослужащих.

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