СМИ узнали, чего ждет молодежь ДР Конго от нового президента

Киншаса, , 08:15 — REGNUM Граждане Демократической Республики Конго (ДРК) будут голосовать на президентских выборах 23 декабря, в воскресенье, сообщает BBC Swahili.

Сообщается, что это исторические выборы, ведь на них не заявлен в кандидаты Жозеф Кабила, несменяемый президент ДРК с 2001 года.

Большинство населения ДРК — молодые люди, треть населения страны моложе 25 лет. Они рассказали корреспонденту BBC Swahili о своих ожиданиях от нового президента.

Вабиса Милабьо, гражданин ДРК, рассказал, что ожидает от нового президента предоставления молодежи рабочих мест. Чесеяка Ятоко сообщила о надеждах на то, что президент починит дороги, предоставит образование детям и большие зарплаты работникам. Она рассчитывает, что с новым президентом у ее семьи не будет проблем с едой и водой.

Пруденс Ифанзи рассчитывает, что избранный президент в приоритет будет ставить интересы страны, а не свои собственные. Ммонга Лосамбья выразил свои ожидания о том, что президент «поднимет» страну, предоставит всем работу, и что в его стране, Демократической Республике Конго, люди больше не будут страдать от голода.

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