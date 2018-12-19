День рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине

Киев, , 08:09 — REGNUM День рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры стал торжественной датой, официально отмечаемой на Украине, сообщил 19 декабря телеканал 112.ua.

Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат, в котором Бандера назван «выдающимся деятелем и теоретиком».

Среди выдающихся личностей, чьи дни рождения будут отмечать на Украине, фигурируют несколько деятелей ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также печально известный погромщик Симон Петлюра, чей день рождения отметят 22 мая.

Напомним, во Львовской области 2019 год официально объявлен годом Степана Бандеры.

Читайте также: Во Львовской области 2019 год признан годом Степана Бандеры

Ежегодно день рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сопровождается факельными шествиями во многих городах Украины.

Читайте также: Посол Израиля среагировал на «год Бандеры», заявленный во Львовской области