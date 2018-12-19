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День рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине

Политика

На Украине пройдут факельные шествия

Киев, 19 декабря 2018, 08:09 — REGNUM  День рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры стал торжественной датой, официально отмечаемой на Украине, сообщил 19 декабря телеканал 112.ua.

Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат, в котором Бандера назван «выдающимся деятелем и теоретиком».

Среди выдающихся личностей, чьи дни рождения будут отмечать на Украине, фигурируют несколько деятелей ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также печально известный погромщик Симон Петлюра, чей день рождения отметят 22 мая.

Напомним, во Львовской области 2019 год официально объявлен годом Степана Бандеры.

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Ежегодно день рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сопровождается факельными шествиями во многих городах Украины.

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