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Во Львовской области 2019 год признан годом Степана Бандеры

Политика

Согласно восточному календарю, 2019 год является годом свиньи

Во Львовской области 2019 год признан годом Степана Бандеры
Иван Шилов © ИА REGNUM
Бандеровская Украина

Львов, Украина, 11 декабря 2018, 20:53 — REGNUM  Депутаты Львовского облсовета объявили 2019 год годом лидера террористической организации ОУН* Степана Бандеры, сообщило 11 декабря информационное агентство «Укринформ».

Решение было принято в силу того, что в 2019 году исполняется 110 лет со дня рождения украинского коллаборациониста.

Местному департаменту по вопросам культуры, национальностей и религий было поручено разработать план мероприятий, посвящённых террористу.

Напомним, 6 декабря 2018 года Верховная рада Украины признала участниками боевых действий бывших бандитов ОУН-УПА*, которые участвовали в Волынской резне и геноциде евреев во время Великой Отечественной войны.

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* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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