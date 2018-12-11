Во Львовской области 2019 год признан годом Степана Бандеры

Львов, Украина, , 20:53 — REGNUM Депутаты Львовского облсовета объявили 2019 год годом лидера террористической организации ОУН* Степана Бандеры, сообщило 11 декабря информационное агентство «Укринформ».

Решение было принято в силу того, что в 2019 году исполняется 110 лет со дня рождения украинского коллаборациониста.

Местному департаменту по вопросам культуры, национальностей и религий было поручено разработать план мероприятий, посвящённых террористу.

Напомним, 6 декабря 2018 года Верховная рада Украины признала участниками боевых действий бывших бандитов ОУН-УПА*, которые участвовали в Волынской резне и геноциде евреев во время Великой Отечественной войны.

Читайте также: Рада предоставила статус участника боевых действий членам ОУН* и УПА*

* — Организация, деятельность которой запрещена в РФ