Борьба с неравенством будет в центре внимания G7 в 2019 году — МИД Франции

Биарриц, Франция, , 08:18 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что борьба с неравенством и более тесная координация с силами, не входящими в G7, будут в центре внимания Франции в «клубе семи» (G7) в 2019 году, сообщает Le Figaro.

«Председательство Франции в G7 должно послужить развитию новых рамок международных действий по борьбе с неравенством», — отметил Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Биаррице, на юго-западе Франции, где в августе 2019 года состоится саммит G7.

Сообщается, что в Биарриц должен был отправиться президент Франции Эммануэль Макрон, но за день до поездки глава государства поручил это министру иностранных дел. Около 200 активистов движения «желтые жилеты» попытались подойти к конгресс-центру, где находился глава МИД. Многие отказывались верить, что глава государства отменил свой приезд. Полиции пришлось использовать слезоточивый газ и защитные пули.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Биаррице глава МИД Франции собирался встретиться с рядом министров, а также выборными должностными лицами, ответственными за проведение саммита G7, который состоится в августе 2019 года.

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