Мандат сыграл роль: депутат Госсовета Татарии стала профсоюзным лидером

Казань, , 06:33 — REGNUM Борьба за кресло председателя федерации профсоюзов Татарии, опустевшее после добровольной отставки Татьяны Водопьяновой, прошедшей на фоне возбуждения уголовного дела и связанного с ним скандала, завершилась. По результатам голосования на внеочередной конференции больше всего голосов было отдано за депутата Госсовета РТ, председателя Татарстанской республиканской организации Российского профсоюза работников промышленности Елену Кузьмичеву, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего в конференции участвовали 120 делегатов, представивших 24 членские организации федерации. Помимо Елены Кузьмичевой, кандидатом на эту должность была исполняющая обязанности председателя Федерации профсоюзов РТ Татьяна Васильева. За Кузьмичеву голоса отдал 101 делегат.

Председатель Татарской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Юрий Прохоров отметил, что, вероятно, именно депутатский мандат стал «решающим фактором» для победы. Прохоров отметил «важность присутствия лидера профсоюзов РТ в Госсовете».

Елена Кузьмичева будет занимать пост председателя до 2020 года. По итогам прошлого года, депутат-единоросс Кузьмичева задекларировала доход свыше 2,567 млн рублей. Елена Кузьмичева родилась 9 апреля 1970 года, окончила МСГИ по специальности «психолог», Академию труда и социальных отношений по специальности «юрист», в Госсовете РТ входит в комитет по социальной политике.

Напомним, занимавшая 18 лет кресло профсоюзного лидера Татьяна Водопьянова в конце марта 2018 года стала фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. Следствие посчитало, что она принуждала руководителя подведомственного профсоюзам санатория страховать её жизнь, а страховую премию забирала себе. В рамках данного дела Татьяну Водопьянову поместили под домашний арест, но в конце июля стало известно, что уголовное преследование прекращено вследствие возмещения ущерба и деятельного раскаяния. А за месяц до завершения производства по делу Водопьянова ушла в отставку с поста председателя.

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