Госдеп закрыл въезд гражданину Сербии из-за подозрений в убийстве

Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Запрет на въезд в США сербскому гражданину Горану Радосавлевичу анонсировал американский госдеп в своем заявлении.

Американцы подозревают Радосавлевича в причастности к убийству трех албанцев с американским гражданством в 1999 г. Этого гражданина Сербии Штаты обвиняют в «серьезном нарушении прав человека».

Уточняется, что въезд теперь закрыт и членам семьи Радосавлевича — дочери и жене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре лидер косовской оппозиционной партии «Движения за самоопределение» Альбин Курти потребовал от Сербии признать независимость региона и раскрыть судьбы пропавших без вести во время войны 1998 г.

Также Курти хочет, чтобы Белград признал «военные преступления и преступления против человечности, за которые Сербия еще не просила прощения».

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