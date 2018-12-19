Будапешт откроет бесплатные курсы украинского языка для венгров Закарпатья

Будапешт, , 00:06 — REGNUM Венгрия откроет курсы по обучению украинскому языку для этнических венгров на Закарпатье, заявил уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа, сообщают 18 декабря «Украинские новости».

По словам Грежи, с 2019 года в Закарпатской области откроются курсы украинского языка для этнических венгров и венгерского языка для граждан Украины. Курсы будут бесплатные, их цель — снять напряжение в отношениях Киева и Будапешта. Грежа добавил, что количество мест на курсах неограниченно.

Напомним, Будапешт обвиняет Киев в ущемлении прав национального венгерского меньшинства на Закарпатье, поскольку на Украине приняли закон, запрещающий обучать школьников с пятого класса на иностранном языке.

В результате конфликта Венгрия блокирует все евроинтеграционные устремления Украины. Киев по-прежнему не смог ни о чем договориться с Будапештом.