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Будапешт откроет бесплатные курсы украинского языка для венгров Закарпатья

Политика

Это снизит напряженность в отношениях Украины и Венгрии, считает венгерский чиновник

Будапешт откроет бесплатные курсы украинского языка для венгров Закарпатья
Vedran.b
Венгры

Будапешт, 19 декабря 2018, 00:06 — REGNUM  Венгрия откроет курсы по обучению украинскому языку для этнических венгров на Закарпатье, заявил уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа, сообщают 18 декабря «Украинские новости».

По словам Грежи, с 2019 года в Закарпатской области откроются курсы украинского языка для этнических венгров и венгерского языка для граждан Украины. Курсы будут бесплатные, их цель — снять напряжение в отношениях Киева и Будапешта. Грежа добавил, что количество мест на курсах неограниченно.

Напомним, Будапешт обвиняет Киев в ущемлении прав национального венгерского меньшинства на Закарпатье, поскольку на Украине приняли закон, запрещающий обучать школьников с пятого класса на иностранном языке.

В результате конфликта Венгрия блокирует все евроинтеграционные устремления Украины. Киев по-прежнему не смог ни о чем договориться с Будапештом.

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Внешняя политика Венгрии
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