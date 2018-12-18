Трамп продлил санкции против сына генпрокурора России и дочери Каримова

Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продлил действие указа о санкциях в отношении сына генерального прокурора России Артема Чайки и дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Соответствующее письмо американского лидера к членам конгресса обнародовала 18 декабря пресс-служба Белого дома.

«Я счёл необходимым продлить ещё на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13 818 в связи с серьёзными нарушениями прав человека и коррупцией», — сообщил Дональд Трамп.

Речь идёт об указе, подписанном главой Белого дома 20 декабря 2017 года, согласно которому США ввели санкции в рамках глобального акта Магнитского в отношении 13 человек по всему миру, включая Артема Чайку и Гульнару Каримову.

Под эти же санкции попали экс-президент Гамбии Яйя Джамме, чиновник госбезопасности КНР Гао Янь, экс-командир спецподразделения МВД Украины «Беркут» Сергей Кусюк и другие лица.