В ГД объяснили смысл штрафов за вовлечение молодежи в незаконные митинги

Москва, , 20:29 — REGNUM Закон о штрафах за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги направлен против правового нигилизма. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»).

«Этот законопроект не направлен ни против родителей, ни против детей, в чем нас часто упрекали. Это не так, и это неправда. Этот законопроект против правового нигилизма. Мы не можем оставлять безнаказанными действия тех, кто подбивает нашу молодежь, наших детей совершать противоправные действия, нарушать закон», — отметил Ревенко.

Госдума приняла закон о штрафах за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании. Максимальный штраф составит до 500 тыс. рублей.

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