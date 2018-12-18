Северный флот возобновил авиационное патрулирование Арктики

Москва, , 20:04 — REGNUM Силами Северного флота в 2018 году восстановлено регулярное авиационное патрулирование Арктики, сообщил 18 декабря на заседании коллегии Минобороны РФ командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Адмирал уточнил, что патрулирование ведется дальними противолодочными самолетами.

«Воздушное патрулирование дальними противолодочными самолетами в Арктике и других районов в этом году мы возобновили на регулярной основе», — сказал Николай Евменов.

Кроме того, командующий Северным флотом заявил, что одной из главных задач флота остается расширение и совершенствование военной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, значение арктического региона постоянно возрастает из-за гигантских углеводородных ресурсов, открытых в Арктике, а также из-за стратегически важного Северного морского пути, самого короткого из всех маршрутов мировых торговых перевозок.

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