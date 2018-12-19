Запланировал ли Запад «большую промывку мозгов» для России?

Москва, , 01:47 — REGNUM Информационное оружие как средство воздействия на общественные процессы широко использовалось Западом в его войне против СССР. Затихло ли это информационное противостояние сейчас и каких атак может ожидать Россия в ближайшее время, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Почивая на лаврах победы над СССР, Запад до некоторой степени «освободил» информационные мощности, которые использовались по большей части в коммерческих целях. Свобода информационного обмена, наступившая в интернете, привела к парадоксальному эффекту — пропагандистские усилия вырабатывали у части населения стойкость к воздействию, помимо того, что расшатывали ситуацию в нужном Вашингтону ключе.

До некоторого момента это не имело значения, но со временем навык сравнения информационных потоков и критического восприятия информации возрастал. С точки зрения западных пропагандистов, пускать этот процесс на самотек было ни в коем случае нельзя, и теперь, судя по принятой в конце 2018 года в Великобритании и США «Когнитивной стратегии», в ход пойдут наработки, некоторое время пролежавшие втуне, но хорошо показавшие свою эффективность в сфере коммерческой рекламы. Как же предполагается манипулировать общественным сознанием непокорных стран?

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