Власти Киргизии опровергли слухи о повышении пенсионного возраста и тарифов

Бишкек, , 16:45 — REGNUM Активно распространяемые в социальных сетях слухи о том, что в ближайшее время в Киргизии может произойти рост тарифов на воду и электроэнергию, а также повышение пенсионного возраста, не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Киргизстанские власти отметили, что «не планирует инициировать ни увеличение тарифов, ни повышение пенсионного возраста граждан».

"Также считаем важным напомнить об уголовной ответственности за распространение ложной информации и просим граждан воздержаться от неправомерных провокационных действий», — подчеркнули в аппарате правительства Киргизии.

Как долго тарифы и пенсионный возраст будут оставаться без изменений власти Киргизии не уточнили.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии общеустановленный возраст выхода на пенсию составляет для мужчин — 63 года, а для женщин — 58 лет.

Отметим, что тарифы на электричество для бытовых потребителей установлены на уровне 0,77 сома (0,73 рубля) за киловатт-час при соблюдении лимита в 700 киловатт-часов в месяц (в высокогорных районах — 1000 киловатт-часов), а при превышении — 2,16 сома (2,05 рубля). Для предприятий и коммерческих потребителей — 2,2 сома (2,09 рубля).

Жителям столицы Киргизии, чьи квартиры и дома оборудованы учетными приборами, один кубометр воды (1 000 литров) обходится в 5,38 сома (5,12 рубля).