В Австрии проходит форум Евросоюз — Африка

Вена, , 15:23 — REGNUM 18 декабря в столице Австрии Вене проходит форум Европейский союз (ЕС) — Африка, сообщает сайт австрийской телерадиокомпании Österreichischer Rundfunk.

Перед началом встречи канцлер Австрии Себастьян Курц призвал к значительному увеличению европейских инвестиций в страны Африки. «Мы не должны оставлять африканский континент китайцам», — подчеркнул он.

Этот форум должен представлять собой «сдвиг парадигмы еще на один шаг», и наряду с традиционной помощью по развитию должно быть усилено экономическое сотрудничество и инвестиции. ЕС является крупнейшим инвестором в мире в сфере сотрудничества в целях развития — на его долю приходится более 50% мировых инвестиций. Однако, по словам Курца, потенциал для увеличения инвестиций еще есть.

Себастьян Курц подчеркнул необходимость обеспечения сильного экономического роста в Африке в связи с демографической ситуацией: по прогнозам, к 2050 году на этом континенте будут проживать более 2 млрд человек. Инвестиции нужны для образования и создания рабочих мест.

На вопрос о том, почему на повестке форума не обсуждается миграция, Курц ответил, что помимо миграции есть и другие важные проблемы. По его словам, африканские политики хотят вести переговоры не только о переселенцах.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что существует необходимость в «равноправном партнерстве» двух континентов. ЕС приходит в Африку слишком поздно в сравнении с Китаем, однако Брюссель «сделает это лучше», сказал Юнкер.

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