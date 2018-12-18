Назначен новый министр культуры Литвы

Вильнюс, , 14:40 — REGNUM Новым министром культуры Литвы стал Миндаугас Кветкаускас, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующий декрет сегодня, 18 декабря, подписала президент Литвы Даля Грибаускайте.

Кветкаускас — литератор, поэт, доктор социальных наук. Закончил факультет литовского языка и литературы Вильнюсского университета, изучал иудаизм в Оксфордском университете. С 2008 года работал в Литературном институте Литвы. Основной предмет изучения — современная литовская литература и многоязычность в ней. Организатор нескольких регулярных культурных мероприятий, лауреат ряда литовских культурных премий. Работал в комиссии по развитию литуанистики при правительстве, автор нескольких монографий, изданий, сборников и переводов. Миндаугасу Кветкаускасу 42 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис отправил в отставку сразу трёх министров: науки и образования, культуры и защиты окружающей среды.