Журналисты в «горячих точках» получат страховку

Москва, , 13:47 — REGNUM Законопроект о дополнительных гарантиях для журналистов, работающих в особых условиях Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря. Речь идет о всех сотрудниках редакции, а не только о пишущих или снимающих.

Под выполнением поручения редакции в особых условиях предлагается понимать осуществление сотрудником редакции профессиональной деятельности на территории РФ, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) проведения контртеррористической операции, определенных согласно законодательству РФ, в иностранном государстве, определенном правительством РФ, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта.

Поправками устанавливается обязанность редакции по выплате единовременной компенсации при причинении вреда жизни или здоровью сотрудника редакции (в случае смерти (гибели) сотрудника редакции — в размере не менее 2 млн рублей, в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату профессиональной трудоспособности более чем на 90%, — в размере не менее 1 млн рублей; в случае причинения вреда здоровью, повлекшего утрату профессиональной трудоспособности менее чем на 90%, — в размере не менее 100 тыс. рублей за каждые 10% степени утраты профессиональной трудоспособности.

В случае возникновения расходов на оказание сотруднику редакции медицинской помощи в экстренной или неотложной форме в иностранном государстве, выплаты будут в размере понесенных расходов, но не более 2 млн. рублей, в случае возникновения расходов на возвращение в РФ сотрудника редакции, неспособного передвигаться самостоятельно, — в размере понесенных расходов, но не более 1 млн рублей. В случае возникновения расходов на возвращение в РФ тела (останков) сотрудника редакции, — в размере понесенных расходов, но не более 1-го млн рублей.

Законопроектом устанавливается выплата пени в размере 0,5% от невыплаченной суммы компенсации за каждый день просрочки редакцией лицу, имевшему право на получение компенсации.

Одновременно прописывается, что редакция освобождается от обязанности по обеспечению выплаты компенсаций в случае заключения редакцией за счет собственных средств договора добровольного страхования сотрудника редакции, выполняющего поручение редакции в особых условиях, при этом страховые суммы по договору страхования не должны быть ниже сумм компенсаций.

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