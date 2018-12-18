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Министр иностранных дел Непала прибыл в США с визитом

Политика

Министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гьявали прибыл в США с четырехдневным визитом

Катманду, 18 декабря 2018, 11:59 — REGNUM  17 декабря министр иностранных дел Непала Прадип Кумар Гьявали вместе с делегацией прибыл в США с четырехдневным визитом. По сообщениям министерства иностранных дел 18 декабря он проведет официальную встречу с государственным секретарем США Майком Помпео, в ходе которой будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества.

Ожидается, что в ходе визита Прадип Кумар Гьявали также встретиться с представителями Агентства США по международному развитию и Корпорации «Вызовы тысячелетия».

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, непальская делегация проведет консультации со своими американскими партнерами из Государственного департамента США.

В состав непальской делегации входят посол Непала в США Арджун Кумар Карки, объединенные секретари министерства финансов и министерства внутренних дел, а также высокопоставленные представители МИД Непала.

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Зарубежная хроника
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