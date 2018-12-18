В МИД Армении поняли заявление Лаврова «по контексту»

Ереван, , 10:13 — REGNUM В МИД Армении прокомментировали заявления главы МИД России Сергея Лаврова о подготовке документа, который будет гарантировать отсутствие иностранных военных на территории Армении.

«Из контекста понимаем, что речь идет о биолабораториях. Сотрудничество в области санитарно-эпидемиологического надзора является частью нашей двусторонней повестки. Армения выполняет все свои международные обязательства с целью мирного использования научных разработок в области бактериологии», — заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: «Этот документ даст четкие гарантии того, что в этой стране (Армении — ИА REGNUM ) всё осуществляется транспарентно и с точки зрения гарантий никаких рисков или угроз не существует», — отметил Лавров.

Армянские СМИ обращают внимание на слово «контекст» в заявлении пресс-секретаря МИД Армении.

«Странно, что МИД Армении пришлось понимать заявление Лаврова «по контексту». Армяно-российское сотрудничество через министерства иностранных дел настолько «хорошо» развивается, что армянская сторона не смогла связаться с российскими коллегами и уточнить, о чем именно говорил господин Лавров?», — пишет телеграм-канал «Баграмяна 26».

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