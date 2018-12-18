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Си Цзиньпин: «Китаю 5000 лет, никто нам не вправе ничего диктовать!»

Политика

Как отметил председатель Си, Китай продолжит развивать социализм с китайскими особенностями, а также двигаться по выбранному 40 лет назад пути развития

Си Цзиньпин: «Китаю 5000 лет, никто нам не вправе ничего диктовать!»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин

Пекин, 18 декабря 2018, 08:39 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул свою приверженность к построению социализма с китайскими особенностями во время собрания в честь 40-й годовщины реформ открытости в Поднебесной, передает 18 декабря газета «Жэньминь жибао».

Как отметил председатель Си, Китай продолжит развивать социализм с китайскими особенностями, а также двигаться по выбранному 40 лет назад пути развития. Не существует записной книжки с золотыми правилами следования реформам и развития написанной для Китая, страны, чья цивилизации насчитывает более 5 тыс. лет истории, а население превышает 1,3 млрд человек.

«Никто не вправе диктовать китайскому народу, что он должен и чего не должен делать!» — заявил Си, выступая на мероприятии в Доме народных собраний в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, реформы открытости начались в Китае с подачи Дэн Сяопина в 1978 году. Реформы подразумевают переход экономики страны на рыночные рельсы, но с сохранением «китайской специфики».

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Политика Китая
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