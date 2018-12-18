Япония и Китай договорились, что Южно-Китайское море должно быть мирным

Пекин, , 08:28 — REGNUM Китай и Япония договорились осуществлять прагматическое сотрудничество в сфере морских отношений в полном согласии с достигнутым ранее консенсусом, в рамках которого Восточно-Китайское море является морем мира, сотрудничества и дружбы, сообщает 18 декабря агентство Синьхуа.

Соглашение было достигнуто в результате консультаций на высшем уровне касательно вопросов морского сотрудничества между целым рядом правительственных департаментов и органов двух стран, которые проходили с 17 по 18 декабря в городе Учжэне в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Стороны договорились продолжить развивать совместные исследовательские и спасательные операции на море, а также обменялись мнением касательно создания и открытия прямой телефонной связи в рамках морского и воздушного механизма взаимодействия.

Вторая встреча экспертных групп в области морского взаимодействия между двумя странами должна состояться в 2019 году и ее ключевой повесткой дня станет вопрос борьбы с загрязнением моря.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в области рыболовства, морской геологии, вопросов Арктики, а также выдвинули инициативу создания «фабрик мысли», которые занимались бы специализированно вопросами морей и океанов.

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