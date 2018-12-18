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Глава Франции встретился с президентом Буркина-Фасо

Политика

Президент Франции заверил, что его страна и дальше будет оказывать поддержку группе пяти африканских государств в борьбе с боевиками

Париж, 18 декабря 2018, 08:19 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что его страна сохранит приверженность группе пяти государств зоны африканского Сахеля, куда входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад «до полной победы» над членами незаконных вооруженных формирований, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон встретился с президентом Буркина-Фасо Рок Марк Кристианом Каборе в Елисейском дворе в Париже. Стороны обсудили вопросы безопасности, в том числе на востоке Буркина-Фасо.

«Франция останется непоколебимым партнером Буркина-Фасо», — заверил Макрон.

Франция придерживается «всех взятых на себя обязательств» перед странами группы Сахель в борьбе с группами боевиков, которые нападают в восточной и северной части Буркина-Фасо.

Президент Рок Марк Кристиан Каборе подчеркнул «срочность» ситуации в сфере безопасности, которая привела к закрытию «600 школ» в стране.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон отправится с визитом в столицу Чада Джамену 22−23 декабря 2018 года, где встретится с президентом страны Идриссом Деби Итно.

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Политическая жизнь Франции
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