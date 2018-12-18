В бюджет Новосибирской области на 2018 год внесены изменения

Новосибирск, , 08:04 — REGNUM Сессия Законодательного собрания Новосибирской области приняла изменения в региональный бюджет текущего года в двух чтениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Говоря о проекте закона «О внесении изменений в областной бюджет Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», министр финансов и налоговой политики области Виталий Голубенко отметил, что он позволяет решить две задачи — сформировать необходимый переходящий остаток собственных средств бюджета на 2019 год и уточнить бюджетную потребность по различным расходным составляющим.

Среди ресурсов: дотации из федерального бюджета 1 млрд 370 млн рублей на компенсацию выпадающих доходов с исключением движимого имущества из налогооблагаемой базы; уточнение плановых показателей по собственным доходам бюджета — 4 млрд 237,9 млн рублей; экономия ассигнований по расходам главных распорядителей бюджетных средств — 666,2 млн рублей. Большая часть из дополнительных доходов пойдёт на формирование переходящих остатков на 2019 год — 4 млрд 547,5 млн рублей, а 1 млрд 727,5 млн рублей — на решение расходных задач текущего года.

Тем временем, на 424 млн рублей увеличен объём расходной части дорожного фонда (на такую же сумму ожидается увеличение поступлений от акцизов); на 268 млн рублей вырастет поддержка муниципальным образованиям (на завершение расчётов по ремонтным работам на объектах социальной сферы и ЖКХ); 118 млн рублей предусмотрены на дополнительное финансовое «обеспечение государственных полномочий по предоставлению услуг дошкольного образования» и на финансирование спортивной школы художественной гимнастики; около 70 млн рублей — на укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений (в том числе на дооснащение спортивного комплекса по ул. Лебедевского и поддержку муниципальным районам в обновлении автобусного парка — 24 млн рублей); 583 млн рублей планируется направить на формирование резервного фонда.

В итоге, доходы бюджета Новосибирской области на 2018 год предусмотрены в размере 143,5 млрд рублей, общий темп роста к 2017 году ожидается на уровне 115,1%. Расходы составят — 143 млрд рублей. Профицит — 500 млн рублей.

Отметим, что ко второму чтению поступила 41 поправка, в числе которых увеличение на 403 млн рублей субсидии на сбалансированность местных бюджетов, увеличение расходов на заработную плату работникам бюджетной сферы на 139 млн рублей и расходов на погашение задолженности муниципальных унитарных предприятий по налогам.

Закон «О внесении изменений в областной бюджет Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» был утверждён сессией Законодательного собрания Новосибирской области накануне, 17 декабря.