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Евросоюз потребовал от Польши остановить судебную реформу

Политика

В случае неисполнения решения суда Польше грозят санкции

Варшава, 18 декабря 2018, 04:11 — REGNUM  Суд Евросоюза окончательно утвердил требование к Польше немедленно остановить действие нового судебного законодательства, согласно которому снижается пенсионный возраст для членов Верховного суда республики. Соответствующий документ опубликован на сайте суда Евросоюза.

«Если комиссия (Евросоюза — прим. ИА REGNUM ) сочтет, что страна-член не исполняет решение суда, в таком случае могут быть приняты дальнейшие меры, включающие в себя денежные штрафы», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Еврокомиссия подала в суд на Польшу за изменение судебного законодательства. Евросоюз, в первую очередь, обеспокоен снижением пенсионного возраста для верховных судей с 70 лет до 65. По мнению Еврокомиссии, это может привести к отставке 27 из 72 судей Верховного суда.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Евросоюза обязал Польшу прекратить судебную реформу

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