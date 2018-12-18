Кургинян: за раскольниками на Украине стоит управление тайных операций ЦРУ

Москва, , 04:04 — REGNUM «Поместная церковь на Украине» — это такая же спецоперация ЦРУ, как поддержка исламистов в Афганистане и политический террор в Латинской Америке, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Филарет вручает Орден Андрея Первозванного Джеку Дивайну. Дивайн — это управление тайных операций ЦРУ, это не просто ЦРУ, понимаете? Не какому-нибудь Госдепу, человеку, управляющему убийствами, вручает орден за содействие в организации поместной церкви. Так кто у нас организовывал это содействие? Дивайн?», — заявил Кургинян.

Политолог добавил, что до этого Дивайн организовывал афганских исламистов против СССР, а также операцию «Кондор» по преследованию и уничтожению политической коммунистической и социалистической оппозиции в ряде стран Южной Америке в интересах проамериканских диктатур в Чили, Аргентине, Уругвае, Бразилии, Парагвае и Боливии. В общей сложности в результате американского и проамериканского террора было уничтожено до 60 тыс. человек.

«Так у нас операция «Поместная церковь на Украине» — это такая же спецоперация, как была «Кондор» или что-нибудь еще? Это первое. Второе, они же уже везут людей, иерархов под охраной, уже начались спецоперации в духе Джека Дивайна. Они везут людей, с которыми хотят говорить насильно. Они уже насильствуют по отношению к иерархам, значит дальше это насилие будет разворачиваться по его естественной спирали», — заявил эксперт.

Напомним, что один из лидеров украинских раскольников самозванец и бывший лжепатриарх «Киевский и всея Руси-Укрины» Филарет (Михаил Денисенко) вручил Джеку Дивайну Орден Андрея Первозванного за поддержку в создании украинской Единой поместной православной церкви, что вызвало удивление даже в США, где о прямом вмешательстве в религиозные дела говорить не принято.

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