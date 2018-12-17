США и Украина снова не поддержали в ООН резолюцию против героизации нацизма

Нью-Йорк, США, 17 декабря 2018, 23:53 — REGNUM На заседании Генассамблеи ООН против российского проекта резолюции о недопустимости героизации нацизма вновь проголосовали только США и Украина.
Голосование проводилось 17 декабря. За принятие проекта резолюции проголосовали 129 стран, воздержались представители 54 государств, а США и Украина снова высказались против.
Напомним, резолюция о недопустимости героизации нацизма принимается в ООН ежегодно с 2005 года.
США объясняют свою позицию внутренним законодательством и нежеланием нарушать принципы свободы слова. На Украине героизация нацистов и их пособников после госпереворота 2014 года фактически является государственной политикой.
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