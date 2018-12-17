В США заявили о проблематичности второго гуманитарного конвоя в «Рукбан»

Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Доставка второго конвоя с гуманитарной помощью для сирийских беженцев в лагере «Рукбан», сталкивается с проблемами, заявил 17 декабря журналистам спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

По информации агентства РИА Новости, Джеффри не конкретизировал проблемы, препятствующие доставке помощи в лагерь беженцев «Рукбан».

Тем не менее он пояснил, что проблемы не являются неустранимыми.

Напомним, ранее представители России и Сирии выразили безусловную готовность обеспечить доставку второго гуманитарного конвоя ООН в лагерь «Рукбан», где находятся несколько десятков тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, лагерь беженцев «Рукбан» находится у границы Сирии с Иорданией, в зоне, которую военные США объявили закрытой для правительственных сирийских войск. В этой же зоне США обеспечивают обучение и вооружение незаконных вооруженных формирований.

Читайте ранее в этом сюжете: США пригрозили протурецким боевикам в Сирии