Понедельник, 17 Декабря 2018 года
21:10:53 МСК

На Украине день «объединительного собора» могут сделать праздничным

Политика

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде

На Украине день «объединительного собора» могут сделать праздничным
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Дымовая завеса

Киев, 17 декабря 2018, 20:06 — REGNUM  День «объединительного собора» предложили сделать праздничным на Украине, сообщает 17 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, соответствующий законопроект был предложен для рассмотрения в Верховную раду. В проекте предлагается 15 декабря назначить Днем духовного единства Украины, а также сделать его выходным.

Напомним, 15 декабря на Украине состоялся съезд раскольничьих церквей, который киевский режим назвала «объединительным собором». Его одобрил также Константинопольский патриархат. По итогам «собора» была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ).

Читайте также: Синод УПЦ МП не признал «Православную церковь Украины»

Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) объявила, что новая церковь является раскольнической, а решения «собора» не имеют для УПЦ никакого значения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить