Синод УПЦ МП не признал «Православную церковь Украины»

Киев, , 17:14 — REGNUM Сегодня в Киеве синод канонической Украинской православной церкви отстранил от должностей митрополитов Винницкого и Барского Симеона и Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, которые приняли участие в объединительном соборе украинских православных церквей и создании объединенной Православной церкви Украины. Об этом 17 декабря заявил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний по итогам синода.

«Священный синод вынужден был принять решение в отношении двух наших архиереев, которые, несмотря на решение архиерейского собора, приняли участие в собрании 15 декабря. Поэтому священный синод освободил от управления епархией и запретил священнослужение митрополиту Винницкому и Барскому Симеону, а также запретил священнослужение и снял с должности викарного епископа Киевской митрополии митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра. Также были приняты соответствующие решения в отношении тех священников, которые принимали участие в соборе 15 декабря», — сказал Антоний.

Он сообщил, что на объединительном соборе были объединены две неканонические структуры — Украинская автокефальная православная церковь и Украинская православная церковь Киевского патриархата.

«В Украине есть только одна каноническая церковь — Украинская православная церковь, которую возглавляет блаженнейший митрополит Онуфрий. Это признают все поместные православные церкви… То есть это объединение двух раскольнических течений, поэтому для УПЦ решения этого собрания не имеют никакого значения», — считает Антоний.

Он также проинформировал, что Днепропетровскую епархию возглавит архимандрит Андрей, новым архиереем Киевской митрополии и епископом Переяслав-Хмельницким и Вишневским назначен архимандрит Дионисий.

Как сообщалось, 16 декабря во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы митрополит Винницкий и Барский Симеон объявил прихожанам о переходе в новую Православную церковь Украины. Он заверил, что прихожане не почувствуют изменений. 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии прошел объединительный собор украинских церквей. В результате была создана поместная автокефальная Православная церковь Украины. При этом неканонические Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь прекратили свое существование. Также на соборе был выбран предстоятель единой поместной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Напомним, 16 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что из более чем 10 иерархов канонической УПЦ, которые подписали обращение к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии украинской церкви, на объединительный собор украинских православных церквей прибыли только двое. Глава украинского государства обвинил Русскую православную церковь в препятствовании проведения объединительного собора.