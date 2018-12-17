Волкер: США начнут новые поставки оружия на Украину

Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон в ближайшее время объявит о новых поставках оружия Киеву. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает телеканал RT.

«У нас есть возможность продать дополнительное «военное» оборудование. Будут сделаны объявления», — сказал Волкер.

Дипломат пояснил, что в ближайшие пару месяцев Конгресс США будет уведомлен о первых траншах в рамках этих поставок.

Напомним, что пришедшие в начале 2014 года к власти на Украине бандеровцы и их приспешники после начала боевых действий в Донбассе начали клянчить у США и военного блока НАТО оружие.

США долгое время избегали прямых поставок оружия на Украину, при том что поставки через третьи страны осуществлялись регулярно. Однако в конце 2017 года Белый дом одобрил начало прямых поставок «летального» оружия на Украину.