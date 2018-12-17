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В афганской провинции Гильменд убит глава военной комиссии талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция по уничтожению высокопоставленного командира боевиков была проведена силами международной коалиции

Лашкаргах, Афганистан, 17 декабря 2018, 16:30 — REGNUM  Официальные представители правительства афганской провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой силами международной коалиции, был ликвидирован глава военной комиссии движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хаджи Баракат.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, авиационные удары сил международной коалиции в Афганистане были нанесены по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Грешк провинции Гильменд.

В результате авиаудара было также ликвидировано по меньшей мере два боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще один получил ранения.

По словам официальных представителей правительства провинции Гильменд, в ходе операции был уничтожен один автомобиль и один мотоцикл, принадлежавшие боевикам.

Хаджи Баракат был одним из лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он отвечал за проведение военных операций боевиками по всей территории Афганистана.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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