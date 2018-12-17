Два бывших президента Мадагаскара «сразятся» на выборах — СМИ

Антананариву, , 10:57 — REGNUM На Мадагаскаре в среду, 19 декабря, пройдут выборы, в которых основными противниками станут два давних соперника — Марк Равалуманана и Андри Радзуэлина. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Противостояние между политиками может возродить нестабильность в стране, если один из них откажется принимать свой проигрыш с минимальным разрывом голосов, оценивают ситуацию аналитики.

Марк Равалуманана и Андри Радзуэлина вышли во второй тур выборов получив первое и второе место в предварительном голосовании в ноябре. В первом раунде Радзуэлина получил небольшое преимущество, набрав 39,23 процентов голосов, в то время как Равалуманана получил 35,35. Для сравнения бывший президент страны Эри Радзаунаримампианина набрал всего лишь 8,82 процентов голосов.

Обе стороны заявляют, что они были жертвами фальсификации и мошенничества. Равалуманана впервые был избран президентом в 2002 г., но через 7 лет его вынудил уйти в отставку Радзуэлина, бывший в то время мэром столицы Антананариву, организовав жестокие демонстрации. Радзуэлина был поставлен на пост президента с помощью военных и занимал пост до 2014 г.

Равалуманана, 69 лет, — бывший молочник из крестьянской семьи, который смог построить свою бизнес-империю, а 44-летний Радзуэлина — бывший мэр, партийный деятель и успешный предприниматель с ловкими ораторскими способностями.

Оба кандидата много потратили на предвыборные кампании, оставив позади остальных кандидатов в первом туре. Однако страна страдает от крайней бедности. На этом была основана агитация, Радзуэлина распространял дешевые рис и масло в районах, страдающих от нехватки продовольствия, а Равалуманана показал школьные наборы, состоящие из рюкзаков и школьной формы, которые, по его словам, он раздаст детям после своей победы на выборах.

Мадагаскар знаменит своей ванилью и ценным красным деревом, в то же время он является одной из самых бедных стран. По информации Всемирного банка, на острове 76% живут за чертой бедности.