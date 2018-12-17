В Нью-Дели прошли российско-индийские переговоры по военному сотрудничеству

Нью-Дели, , 11:44 — REGNUM В столице Индии Нью-Дели прошло заседание восемнадцатой российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

По сообщению индийского новостного агентства Амар Уджала, сопредседателями комиссии выступили министр обороны России Сергей Шойгу и его индийская коллега Нирмала Ситхараман. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающийся торговли вооружением и совестного производства на территории Индии. Так, было достигнуто соглашение о производстве запасных частей для российской техники, состоящей на вооружении индийских сил, на индийских заводах в рамках программы «Make in India». Кроме того, стороны обсудили прогресс в создании совместного предприятия по производству российских Ка-226т, реализуемый холдингом «Вертолеты России», АО «Рособоронэкспорт» и индийской Hindustan Aeronautics Limited.

Важно отметить, что стороны договорились о реформе самой комиссии: теперь она называется «Росссийско-индийская межправительственная комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству», что означает расширение диапазона обсуждаемых тем. Стороны также обсудили процесс разработки очередной долгосрочной программы военно-технического сотрудничества, которая является основой для всеобъемлющего взаимодействия между двумя странами в этой области.